Dimissioni Santanchè il fidanzato | Ha fatto bene

Il fidanzato di una politica ha dichiarato che l'ha incoraggiata a dimettersi, affermando che la decisione è stata presa su richiesta di una collega. La politica in questione si è dimessa recentemente, e la sua scelta è stata commentata pubblicamente dal suo compagno, che ha definito la collega con un aggettivo positivo. La notizia è stata diffusa attraverso un'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a 'Repubblica' l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: "ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute". Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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