Sinner vince all’esordio al Miami Open ma non lascia nulla al caso | Ho fatto anche un paio di errori
Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino al Miami Open 2026 battendo Damir Dzumhur in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3. Durante l'incontro, l’azzurro ha riconosciuto di aver commesso alcuni errori, ma ha comunque mantenuto il controllo del gioco. Sinner ha spiegato che partire con un break gli permette di essere più aggressivo e di gestire meglio la partita.
Jannik Sinner parte con il piede giusto al Miami Open 2026, battendo Damir Dzumhur 6-3, 6-3. L’azzurro domina il match e commenta: "Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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