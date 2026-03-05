Napoli cameriera a nero licenziata dal ristorante dopo 7 anni | Cacciata perché incinta ho fatto causa

Una cameriera impiegata in un ristorante di Napoli per sette anni è stata licenziata mentre era incinta e ha deciso di fare causa al locale. La denuncia è stata presentata dall'organizzazione Potere al Popolo, che ha annunciato una prima udienza in Tribunale prevista per domani. Contestualmente, è stato organizzato un sit-in di solidarietà davanti al tribunale.