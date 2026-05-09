Santa Giusta Figus lancia la sfida | ecco la lista per il Comune

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Giusta, il candidato Figus ha presentato la sua lista per le prossime elezioni comunali, annunciando anche i nomi dei professionisti che la compongono. La formazione include persone con diverse esperienze e competenze, pronte a sostenere la campagna elettorale. In vista del voto, si discute anche sull’impatto dell’esperienza passata del candidato sul programma che intende proporre, senza tuttavia entrare nel merito delle strategie future.

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? Punti chiave Chi sono i professionisti che compongono la lista di Figus?. Come influirà l'esperienza passata del candidato sul nuovo programma?. Quali progetti concreti propone la lista per la tutela ambientale?. Perché il settore scolastico è diventato un punto centrale della sfida?.? In Breve Candidati Sandro Manca, Maria Gabriella Caria e Matteo Garau hanno servito l'amministrazione 2015-2020.. Raimondo Cadoni ha ricoperto il ruolo di assessore durante la legislatura 2005-2010.. Il programma punta sulla tutela ambientale tra il monte Arci e le zone lagunari.. La lista include professionisti come Giorgio Mele, Ivan Statzu, Angela Maria Loi e Claudia Casu.🔗 Leggi su Ameve.eu

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