Giovanni Capecchi ha annunciato la presentazione di una lista civica formata da esperti in vista delle elezioni comunali di Pistoia del 25 maggio. La lista comprende professionisti provenienti da diversi settori, pronti a candidarsi per rappresentare la città. L’obiettivo è offrire una proposta alternativa alle forze politiche tradizionali, con candidati scelti per le loro competenze e esperienze. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa nella giornata di oggi.

? Cosa sapere Giovanni Capecchi presenta la lista civica di esperti a Pistoia in vista del 25 maggio.. Il progetto punta a unire professionisti sanitari, docenti e tecnici per il governo cittadino.. Giovanni Capecchi ha presentato la sua lista civica nel verde del giardino di Montuliveto a Pistoia, delineando una strategia politica basata sulla partecipazione cittadina e su un approccio meno pesante rispetto alla tradizione partitica tradizionale. Il candidato del centrosinistra ha voluto dare un volto concreto al movimento che lo sostiene, puntando su una compagine eterogenea che fonde competenze professionali, mondo della scuola e nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, Capecchi lancia la lista civica: un mix di esperti per il comune

Notizie correlate

Leggi anche: Lista civica Capecchi Sindaco. Da oggi la raccolta delle firme

"Un mix di giovani ed esperti". Ecco i volti della lista di Saletti"Un giusto mix di esperienza e giovani motivati, per dare nuovo slancio al secondo mandato del primo cittadino".

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Domani a Montuliveto la festa della Lista civica di Capecchi; Fratelli d’Italia, la squadra: Vogliamo dare voce a tutti i volti del territorio.

Elezioni comunali a Pistoia: Capecchi candidato del centrosinistra. Vince alle primarie su Stefania NesiSfidera' Annamaria Celesti nell'elezione a sindaco: infatti e' Giovanni Capecchi il candidato del centrosinistra alle prossime comunali di Pistoia, il 24 e 25 maggio 2026 ... firenzepost.it

La spinta progressista: Ambiente e sostenibilità. Svoltiamo con CapecchiPresentata la lista messa in campo da Alleanza Verdi e Sinistra, Sce e Possibile. A trainare il gruppo ci sono i consiglieri comunali uscenti Branchetti e Nesti. lanazione.it

LUCKY, 2 anni. Mix border sensibile e comunicativo. Adottanile al Rifugio eel Cane di Pistoia. Da un mio post del 2025: Un cane sovraeccitato in presenza di persone, altri cani, stimoli esterni, è un cane che ha bisogno di aiuto. Si deve accogliere, non giudica - facebook.com facebook

Il corpo senza più confini: ai “Dialoghi di Pistoia” le sfide estreme dell’umano x.com