A Cutro, una candidata ha depositato la sua lista per la corsa a sindaco, mentre un altro esponente sostiene un progetto volto a evitare la frammentazione politica nel Comune. La presentazione delle candidature si inserisce in un quadro di confronto tra diverse proposte politiche che si preparano alle prossime elezioni amministrative. La competizione si svolge in un contesto di attenzione sulla stabilità e l’unità della gestione locale.

? Cosa sapere Pina Bruni deposita la lista per la candidatura a sindaco di Cutro.. Antonio Lerose sostiene il progetto per evitare la frammentazione politica locale.. Pina Bruni ha ufficializzato oggi la sua candidatura a sindaco di Cutro depositando la lista dei candidati al consiglio comunale e le firme dei sottoscrittori, dando il via ufficiale alla sfida elettorale prevista per il 24 e 25 maggio 2026. Il movimento si è consolidato con un passaggio fondamentale nei corridoi della politica locale: Antonio Lerose ha deciso di non presentarsi come candidato proprio per sostenere il progetto di Bruni. Questa scelta di campo punta a creare un fronte compatto, cercando di evitare quella frammentazione che spesso indebolisce le forze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cutro, sfida storica: Pina Bruni lancia la sfida per il Comune

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