A Città di Castello si sono svolti due eventi organizzati da Federsanità e CNAI Umbria, incentrati sulla collaborazione tra i professionisti sanitari e il territorio. Durante gli incontri sono stati affrontati temi legati alle sfide assistenziali e alla cooperazione tra il settore sanitario e il sociale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori coinvolti nel sistema sanitario locale.

CITTA’ DI CASTELLO – La solidarietà e l’ integrazione tra mondo sociale e settore sanitario sono state al centro di una serie di iniziative promosse da Federsanità e CNAI Umbria in due diversi momenti. Il primo si è svolto al teatro degli Illuminati con lo spettacolo dedicato a Florence Nightingale, figura chiave dell’infermieristica moderna, messo in scena dalla compagnia amatoriale di San Giustino. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, era per raccogliere fondi da destinare all’associazione LoveLife. Un secondo momento si è svolto al Chiostro di San Domenico, in questo caso si è trattato di un approfondimento scientifico sulle sfide poste dalla cronicità e dalla fragilità nel sistema sanitario attuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, professionisti e territorio. Incontro sulle sfide assistenziali

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