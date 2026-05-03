Sanità | a Brindisi un confronto tra istituzioni professionisti sanitari e territorio

Venerdì 8 maggio, tra le 17 e le 20, si svolgerà a Brindisi un evento dedicato al sistema sanitario locale. L’appuntamento si terrà presso il Palazzo Granafei-Nervegna e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità e membri della comunità territoriale. Il focus sarà sulle criticità attuali del settore, sulle possibilità di integrazione tra diverse figure professionali e sulle prospettive future delle professioni della salute.

BRINDISI - Venerdì 8 maggio dalle 17 alle 20 presso Palazzo Granafei-Nervegna (via Duomo, 20 – Brindisi), si terrà l’evento dal titolo: “Sanità: criticità del sistema, integrazione professionale e prospettive delle professioni della salute”.L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei biologi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate “Giustizia Giusta”: a Ladispoli un confronto pubblico tra professionisti del diritto e istituzioniAppuntamento per sabato 28 febbraio alle ore 10:30, presso il Bar Malò in viale Europa. Leggi anche: Pozzuoli, confronto su imprese e lavoro: focus sulla Legge di Bilancio 2026 tra istituzioni, sindaci e professionisti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e il diritto di tornare a casa: la Asl Brindisi lancia il progetto RADAR; Corso con curvatura biomedica: studenti si formano sulla sanità con l'Ordine dei Medici; Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Agenzia nr. 840 - Sanità, Scianaro: Il lavoro della Neurochirurgia del Perrino di Brindisi è certamente fondamentale. Il personale sanitario deve essere messo nelle condizioni ottimali per operare. Giornata Internazionale dell’Infermiere: a Brindisi L’infermiere specialista al centro del confrontoL'OPI di Brindisi presenta un evento imperdibile sulla professione infermieristica, il 12 maggio 2026, presso l'Autorità Portuale. nursetimes.org Brindisi Capitale dell’Emergenza: un evento di portata eccezionale e senza precedentiBRINDISI - Si è svolto il 16 e 17 aprile, nella prestigiosa cornice del Palazzo Granafei Nervegna, il Convegno Mediterraneo Emergenza e Rianimazione, un appuntamento di rilievo nazionale che ha ... giornaledipuglia.com Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao - facebook.com facebook #Sanità, dalla @regionetoscana, basta annunci spot sulle liste d’attesa. Nerini, @cislfptoscana: “Sbagliato puntare solo sul privato accreditato, la sanità pubblica deve restare centrale. Serve una svolta reale e condivisa coi sindacati”. x.com