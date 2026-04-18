Sanità Umbria ipotesi Usl unica a Foligno | Ennesimo schiaffo contro Terni Il Pd locale chiede un confronto
Nel prossimo Piano sanitario regionale della regione, una proposta prevede l’istituzione di un’unità sanitaria unica a Foligno. La possibile modifica riguarda anche l’organizzazione territoriale, con ripercussioni sulla città di Terni. La proposta ha suscitato reazioni da parte del Partito Democratico locale, che ha richiesto un confronto ufficiale sulla questione. La decisione potrebbe portare a cambiamenti importanti nella distribuzione dei servizi sanitari nella regione.
Una misura all’interno del prossimo Piano sanitario regionale della giunta Stefania Proietti potrebbe cambiare radicalmente la geografia della sanità dell’Umbria, con un impatto significativo su Terni. Viene infatti avanzata l’ipotesi che da Palazzo Donini si voglia accorpare le due aziende.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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