Sanità Marche | Cesetti denuncia l’affidamento ai privati degli esami

Un rappresentante regionale ha denunciato che alcuni campioni per analisi di laboratorio non sono stati processati da più di quaranta giorni presso un centro a Fabriano. Inoltre, si è sollevata la questione riguardante la rapidità con cui è stato approvato un bando pubblico, avvenuto in soli dieci giorni. La vicenda coinvolge l’affidamento di servizi sanitari a privati, sollevando dubbi sui tempi e le modalità di gestione delle procedure.

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