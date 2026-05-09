Sanità Marche | Cesetti denuncia l’affidamento ai privati degli esami
Un rappresentante regionale ha denunciato che alcuni campioni per analisi di laboratorio non sono stati processati da più di quaranta giorni presso un centro a Fabriano. Inoltre, si è sollevata la questione riguardante la rapidità con cui è stato approvato un bando pubblico, avvenuto in soli dieci giorni. La vicenda coinvolge l’affidamento di servizi sanitari a privati, sollevando dubbi sui tempi e le modalità di gestione delle procedure.
?? Punti chiave Perché i campioni a Fabriano sono fermi da oltre 40 giorni? Come è stato possibile approvare un bando in soli dieci giorni? Chi deve rispondere del rischio di scadimento dei campioni biologici? Quali conseguenze avrà l'affidamento ai privati sulla tempestività delle cure??? In Breve Bando lampo di 27.000 euro all'Ast di Fermo dopo soli dieci giorni. Ospedale Profili di Fabriano registra campioni istologici fermi da oltre 40 giorni. Interrogazione del PD prevista martedì .🔗 Leggi su Ameve.eu
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