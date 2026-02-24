Numeri da propaganda concorso per solo 32 posti da infermiere | la denuncia di Cesetti Pd sulle nuove assunzioni in sanità

Cesetti, del Pd, denuncia che il concorso per soli 32 posti da infermiere deriva dalla mancanza di investimenti nella sanità regionale. La selezione, annunciata come grande opportunità, potrebbe non rispondere alle reali esigenze di personale. Con questa scelta, si rischia di compromettere l’efficienza dei servizi, soprattutto in un momento di crescente richiesta. La decisione ha suscitato critiche tra gli operatori sanitari, preoccupati per le conseguenze a lungo termine.

ANCONA - «Se dopo i disastri degli ultimi cinque anni qualcuno si attendeva un cambio di passo nella politica sanitaria della Regione Marche, resterà amaramente deluso». L'attacco giunge dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. L'oggetto dell'affondo, i numeri relativi al concorso per le nuove assunzioni, che contempla numeri decisamente più bassi rispetto a quelli comunicati «Il centrodestra marchigiano – è l'affondo dell'esponente Dem - sembra determinato a proseguire sulla linea della pura e mera propaganda, senza che ai continui annunci seguano risultati concreti.

