I bilanci delle partecipate ai raggi X | Reset perde 1,2 milioni perplessità per l' affidamento ai privati del servizio di diserbo

La relazione trimestrale del ragioniere generale sul bilancio delle partecipate per il 2026 ha portato alla luce una perdita di 1,2 milioni di euro da parte di Reset. Sono emerse anche perplessità riguardo all'affidamento del servizio di diserbo a operatori privati, suscitando interrogativi tra i rappresentanti comunali. La documentazione, presentata recentemente, ha generato discussioni tra i funzionari e i consiglieri, evidenziando criticità nei conti e nelle scelte di gestione.