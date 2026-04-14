I bilanci delle partecipate ai raggi X | Reset perde 1,2 milioni perplessità per l' affidamento ai privati del servizio di diserbo
La relazione trimestrale del ragioniere generale sul bilancio delle partecipate per il 2026 ha portato alla luce una perdita di 1,2 milioni di euro da parte di Reset. Sono emerse anche perplessità riguardo all'affidamento del servizio di diserbo a operatori privati, suscitando interrogativi tra i rappresentanti comunali. La documentazione, presentata recentemente, ha generato discussioni tra i funzionari e i consiglieri, evidenziando criticità nei conti e nelle scelte di gestione.
La prima relazione trimestrale del ragioniere generale sull’esercizio finanziario 2026 provoca più d'un sussulto a Sala Martorana. Il consigliere del gruppo misto e vicepresidente della commissione Partecipate, Massimo Giaconia, intravede “elementi di forte preoccupazione per gli equilibri di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Tutti i numeri dei prossimi rinnovi delle partecipate statali. Report CoMarQuest’anno è significativo, perché si concludono i mandati triennali di molte società partecipate statali tra le maggiori in assoluto ... startmag.it
Nomine, in scadenza i vertici di 155 partecipate pubbliche che capitalizzano oltre 282,6 miliardi. Ecco qualiNei prossimi mesi scadranno 842 incarichi negli organi sociali delle partecipate statali, secondo il centro studi CoMar. Tra consigli di amministrazione e collegi sindacali, il ministero dell’Economia ... milanofinanza.it