La questione riguardante la Medicina Legale nell’area grecanica ha suscitato preoccupazioni riguardo agli spostamenti tra Melito e Annà. Si discute su come i costi per le famiglie possano aumentare a causa di questi trasferimenti e quali siano le categorie di persone più vulnerabili che potrebbero trovarsi più esposte all’isolamento sanitario. La situazione rimane sotto osservazione, senza ancora decisioni definitive in merito.

? Domande chiave Come influirà il doppio spostamento tra Melito e Annà sui costi familiari?. Chi sono i soggetti più fragili che rischiano l'isolamento sanitario?. Perché la nuova sede della Medicina Legale penalizza l'area grecanica?. Quali soluzioni propone lo Sportello del Consumatore per fermare il trasferimento?.? In Breve Doppio spostamento logistico tra Melito Porto Salvo e la località Annà.. Rischio isolamento sanitario per le comunità dell'area grecanica.. Necessità di confronto tra Comune e Direzione Generale ASP.. Aggravio costi e tempi per pazienti fragili e disabili.. Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria segnala gravi rischi per l’intera area grecanica a causa del trasferimento degli uffici di Medicina Legale da Melito Porto Salvo verso la località Annà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il rischio per l’area grecanica: il caso della Medicina Legale

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