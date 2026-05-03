Gallicianò il Metropolita torna alle radici della fede grecanica

Il metropolita ha guidato un pellegrinaggio nel villaggio di Roghudi, un luogo noto per le sue radici della fede grecanica. La visita ha coinvolto diversi membri della comunità locale, che hanno percorso i sentieri storici dell’area. La manifestazione si è concentrata sulla riscoperta delle tradizioni religiose e culturali del luogo, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle antiche pratiche grecaniche. La presenza del leader religioso ha attirato l’attenzione sull’importanza di preservare queste radici.

? Cosa scoprirai Chi ha guidato il pellegrinaggio verso le antiche radici di Roghudi?. Come può questa visita cambiare la visibilità della comunità grecanica?. Perché la presenza del Metropolita è considerata un evento storico?. Quali progetti nasceranno per proteggere l'identità culturale del territorio?.? In Breve Padre Benedetto ha rilasciato un'intervista al giornalista Graziano Tomarchio durante l'evento.. L'incontro si è svolto nel borgo di Roghudi, simbolo dell'identità grecanica locale.. La visita mira a rafforzare la visibilità nazionale della comunità di Seminara.. Il legame storico riguarda i popoli greci che abitavano la Calabria meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallicianò, il Metropolita torna alle radici della fede grecanica Notizie correlate Leone XIV in Africa: tra radici antiche e il calore della fede? Cosa sapere Leone XIV rievoca l'udienza del 29 aprile sul recente viaggio tra Algeria e Africa. Berrettini torna a Cagliari: il ritorno alle radici per la rinascita? Cosa sapere Matteo Berrettini partecipa al Sardegna Open Challenger 175 presso il Tennis Club Cagliari.