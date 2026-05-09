Sanità e corruzione Salvatore Cuffaro chiede il patteggiamento | proposta di tre anni

Salvatore Cuffaro ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nell’ambito di un’indagine sulla corruzione e il traffico di influenze nel settore sanitario in Sicilia. La decisione riguarda la sua posizione giudiziaria, che potrebbe essere definita senza ricorso a un processo ordinario. La vicenda coinvolge diverse accuse legate a presunti illeciti nel sistema sanitario regionale.

Si avvia verso una possibile definizione senza processo ordinario la posizione giudiziaria di Salvatore Cuffaro nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione e traffico di influenze nel settore sanitario siciliano. Nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup Ermelinda Marfia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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