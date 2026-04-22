La Juventus si prepara a sfidare il Milan allo stadio Giuseppe Meazza con l'obiettivo di arrivare a 5.000 punti nella classifica perpetua della Serie A a girone unico. La partita rappresenta una sfida importante per i bianconeri, che cercano di ottenere il sorpasso sui rossoneri in questa graduatoria storica. La partita è in programma tra le mura del club milanese, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la classifica.

La Juventus affronta il Milan allo stadio Giuseppe Meazza con la possibilità di raggiungere quota 5.000 punti nella classifica perpetua della Serie A a girone unico. Il club bianconero, attualmente fermo a 4.998 punti frutto di 1.729 vittorie e 855 pareggi dal 1929 a oggi, diventerebbe la prima società nella storia del calcio italiano a sfondare tale muro statistico in caso di vittoria esterna. Il match di Milano mette in palio il secondo posto in classifica. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di agganciare i rossoneri a quota 66 punti, superandoli per il vantaggio negli scontri diretti. La Juventus arriva alla sfida con 63 punti (18V, 9X, 6P) contro i 66 del Milan (19V, 9X, 5P).🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus: sfida da 5.000 punti. I bianconeri cercano lo storico sorpasso a San Siro

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