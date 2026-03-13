AHAHAH | La follia dell’innocenza all’Altrove Teatro Studio

Lo spettacolo teatrale AH.AH.AH, scritto e diretto da Dimitri D’Urbano e Riccardo Maggi, è in scena all’Altrove Teatro Studio. La rappresentazione si concentra sulla tematica della follia e dell’innocenza, portando in scena una narrazione che esplora questi temi attraverso un linguaggio teatrale preciso e coinvolgente. La produzione vede protagonisti attori che interpretano i personaggi secondo le indicazioni degli autori.

Cosa: Lo spettacolo teatrale AH.AH.AH O dell'innocenza della follia, scritto e diretto da Dimitri D'Urbano e Riccardo Maggi.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio, Via Giorgio Scalia 53, Roma. Dal 20 al 22 marzo.. Perché: Una profonda indagine psicologica ispirata a una storia vera, che trasforma il dramma di un errore giudiziario in una riflessione universale sulla perdita dell'identità.. L'Altrove Teatro Studio di Roma si prepara ad accogliere una produzione dal forte impatto emotivo e intellettuale. Dal 20 al 22 marzo, il palcoscenico di Via Giorgio Scalia ospita AH.AH.AH O dell'innocenza della follia, un'opera che nasce dall'incontro tra la drammaturgia contemporanea e la cronaca giudiziaria più cruda. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - AH.AH.AH: La follia dell'innocenza all'Altrove Teatro Studio