Telemedicina del San Raffaele di Milano per una second opinion d’eccellenza

L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha avviato un servizio di telemedicina dedicato alle seconde opinioni mediche di alta qualità. Questo modello si basa su un approccio clinico integrato e multidisciplinare, che permette di gestire patologie complesse attraverso la collaborazione tra specialisti di diversi settori. La struttura è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per l’elevata specializzazione in ambito medico e chirurgico.

MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse, grazie a un modello clinico fortemente integrato e multidisciplinare e a un’elevata specializzazione in ambito medico e chirurgico. In questo contesto si inserisce oggi la possibilità per i pazienti di accedere a un servizio di second opinion a distanza, erogato tramite la piattaforma di telemedicina dell’Ospedale, che consente di ottenere una valutazione specialistica qualificata da parte dei professionisti dell’Ospedale, senza la necessità di recarsi fisicamente in struttura. La “second...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Tumore al seno, multidisciplinarietà ed eccellenza al San Raffaele di MilanoMILANO (ITALPRESS) – Il cancro al seno rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato nel genere femminile e resta ancora la principale causa... Leggi anche: San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Telemedicina, al San Raffaele Milano la consulenza specialistica arriva a casa; Giornata della salute della donna: farmacie e territorio insieme in prima linea; Cina, Pechino inaugura la piattaforma Go Beijing per i turisti stranieri; Cina, a maggio il Vertice globale sul commercio e gli investimenti. Telemedicina del San Raffaele di Milano per una second opinion d’eccellenzaUltim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse, grazie a un mode ... ticinonotizie.it Telemedicina, al San Raffaele Milano la consulenza specialistica arriva a casaMILANO (ITALPRESS) - L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse ... italpress.com Sanità delle aree interne. Si punta sulla telemedicina. Piccole realtà come Altavilla Silentina si attrezzano per dare risposte alla richiesta di salute Il Comune di Altavilla Silentina compie un importante passo avanti per la salute e l'innovazione. Ieri e' stato inaug - facebook.com facebook