San Pacomio, noto per aver fondato una comunità monastica, ha vissuto un’esperienza di prigionia che ha segnato profondamente il suo percorso. Durante il periodo di detenzione, ha subito un trauma che ha portato a una svolta nella sua vita. Un evento specifico nelle carceri ha avuto un impatto decisivo su di lui, portandolo a intraprendere una missione spirituale e a creare un modello di vita comunitaria.

? Punti chiave Come ha trasformato un trauma in prigionia una missione spirituale?. Quale evento nelle carceri ha cambiato la vita di Pacomio?. Perché la sua regola ha influenzato i monaci benedettini?. Come ha creato una rete di monasteri partendo da un villaggio?.? In Breve Conversione avvenuta nel 292 nella Tebaide grazie alla carità dei cristiani verso i prigionieri.. Formazione spirituale sotto la guida dell'eremita Palemone prima della fondazione del cenobio.. Sviluppo della koinonìa a Tabennesi e successivo trasferimento del comando a Pbow.. Regola di Pacomio influenza modelli successivi di Basilio e della tradizione benedettina.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Pacomio: la svolta del prigioniero che creò la vita comune

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Valentina Greggio, la donna jet che sogna i 250 km orari: «Io creo la velocità la creo da sola»Viene da Verbania, ha 35 anni e da 10, la regina dello sci velocità è lei: lo scorso 3 aprile, non solo ha battuta se stessa, ritoccando il record...

San Pacomio, abate: il fondatore del monachesimo cenobitico (9 maggio)Nella Messa della vigilia della Sesta Domenica di Pasqua la celebrazione domenicale ha precedenza; tuttavia oggi la Chiesa ricorda San Pacomio,...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: San Pacomio, abate: il fondatore del monachesimo cenobitico (9 maggio); Almanacco di Sabato 9 Maggio 2026: Accadde Oggi, Proverbio del Giorno e Santo del Giorno.