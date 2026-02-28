San Romano di Condat abate | padre del monachesimo del Giura 28 febbraio

Il 28 febbraio la Chiesa celebra San Romano di Condat, abate del V secolo, riconosciuto come una figura importante nel monachesimo del Giura. La sua vita e il suo ruolo sono ricordati in questa data, evidenziando la sua influenza nella storia religiosa della regione. La ricorrenza si concentra sulla sua figura come padre del monachesimo giurense e sulla sua presenza come riferimento spirituale.

Il 28 febbraio la Chiesa ricorda San Romano di Condat, abate del V secolo e figura cardine del monachesimo giurense. Nato attorno al 390, dopo gli anni di formazione monastica presso Lione, cercò la solitudine con la sola Bibbia e pochi strumenti, ritirandosi tra le foreste del Massiccio del Giura. Raggiunto dal fratello Lupicino, diede vita a una comunità che divenne presto un riferimento per molti. Sotto la loro guida sorsero il monastero di Condat (nucleo dell'odierna tradizione monastica giurense), quello di Leuconne e un monastero femminile a La Beaume, affidato alla loro sorella. La tradizione lega al suo nome anche l'antico cenobio di Romainmôtier nell'odierno Canton Vaud.