Il 9 maggio si ricorda San Pacomio, nato come soldato pagano in Egitto e successivamente diventato abate cristiano. La sua vicenda vede un cambio di vita radicale, passando dall’essere un militare a dedicarsi alla vita religiosa. Dopo aver abbandonato l’armatura, ha fondato una comunità monastica che ha influenzato il monachesimo cristiano. La sua storia è legata alla diffusione delle pratiche cenobitiche.

Un soldato pagano folgorato dalla carità cristiana: la storia di San Pacomio, il giovane egiziano che abbandonò le armi per fondare la vita cenobitica e rivoluzionare il monachesimo. La figura di San Pacomio abate si colloca tra il III e il IV secolo. Nacque infatti nel 287 nell’Alto Egitto in una famiglia pagana. Crebbe perciò nel paganesimo e contro la sua volontà fu costretto ad arruolarsi nell’esercito e intraprendere la vita militare. All’età di 20 anni entrò quindi a far parte dell’esercito imperiale e durante un’impresa fu fatto prigioniero a Tebe insieme alle reclute. In quella situazione di dolore e di precarietà accade qualcosa che cambierà completamente la sua vita: l’incontro con i cristiani.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 9 maggio, San Pacomio abate: da soldato pagano ad abate cristiano

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