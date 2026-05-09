Il Comune di San Minato ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo teatro con una capienza di circa 400 posti. La promessa è stata fatta in un incontro pubblico, evidenziando l’impegno del municipio a sviluppare un’infrastruttura culturale fondamentale per la comunità. Si tratta di un progetto considerato strategico per l’offerta artistica e lo sviluppo culturale del territorio.

La presa di posizione è importante e sottolinea la formalità di una promessa: "Dotare la città di un nuovo teatro, è un impegno che ci siamo assunti su un tema strategico per la crescita culturale del territorio". Il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini – dopo quanto affermato dal presidente della Regione Eugenio Giani – ribadiscono che San Miniato è da sempre riconosciuta come una vera e propria "città del teatro", grazie anche alla storica esperienza del Dramma Popolare e alla presenza del Quaranthana, residenza teatrale regionale sostenuta anche dal fondo unico per lo spettacolo. Un patrimonio culturale...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Minato e il teatro: "Lo faremo da 400 posti"

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