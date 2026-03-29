San Severo | l’edicola diventa il teatro più piccolo del mondo sei posti Spettacoli fino a stasera

A San Severo, un'edicola si trasforma nel teatro più piccolo del mondo, con una capacità di sei posti. L'iniziativa è stata annunciata da Francesco Gravino in occasione di un evento speciale, che prevede spettacoli fino a questa sera. L'installazione, chiamata “Teatro Edicola”, offre agli spettatori un’esperienza teatrale in uno spazio ridotto e originale.

Scrive Francesco Gravino: In occasione della?????????????????????????,????? ’?? presenta “Teatro Edicola”, il.????????Ù??????????????? Dal 27 al 29 marzo, l’edicola di via Tondi a San Severo (FG) si trasforma in uno spazio scenico intimo e sorprendente, dove il pubblico potrà vivere brevi esperienze teatrali a distanza ravvicinata. Le performance, con repliche ogni??????????????????? disponibili per ciascuna replica, si tengono:?????????? marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.15.???????? e?????????? marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.45 dalle ore 18.00 alle ore 20.45??????????????. Al termine dello spettacolo sarà possibile contribuire liberamente per sostenere la cultura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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