Concorso Allievi agenti Polizia di Stato 2026 da 4.400 posti basta il diploma

È stato pubblicato il bando per il concorso allievi agenti della Polizia di Stato 2026, con un totale di 4.400 posti disponibili. Per partecipare, è richiesto il possesso del diploma di scuola superiore. La selezione rappresenta una delle principali opportunità di ingresso nel settore della sicurezza quest’anno. La pubblicazione del bando apre ufficialmente le candidature per chi desidera entrare nella forza di polizia.

È stato pubblicato il nuovo bando per il reclutamento di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, una delle selezioni più rilevanti nel settore sicurezza per l’anno in corso. Come sono divisi i posti messi a bando. I posti sono così suddivisi: 2.398 posti per cittadini provenienti dalla vita civile;. 1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate;. 40 posti riservati ai candidati con attestato di bilinguismo italianotedesco.. Si tratta quindi di un concorso aperto a un’ampia platea di possibili candidati. L’obiettivo è rafforzare l’organico della Polizia di Stato e rispondere alle esigenze di sicurezza sul territorio nazionale, attraverso l’inserimento di nuove risorse giovani e formate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Concorso Polizia di Stato 2026: 4.400 Posti, Requisiti e Domanda

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