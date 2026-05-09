San Martino Valle Caudina | in arrivo un milione di euro per sicurezza stradale e mobilità

Un finanziamento di un milione di euro sarà destinato alla messa in sicurezza delle strade comunali di San Martino Valle Caudina. I fondi serviranno per realizzare interventi sulla viabilità e migliorare la gestione del traffico nelle zone considerate più sensibili del territorio. L’obiettivo è intervenire su specifiche aree per garantire condizioni di sicurezza più adeguate per residenti e utenti della strada.

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Un finanziamento da 1 milione di euro sarà destinato alla messa in sicurezza delle strade comunali di San Martino Valle Caudina, con una serie di interventi mirati alla viabilità e alla gestione del traffico nelle aree considerate più sensibili del territorio.Nuovo parcheggio strategico in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... Irpinia pride: San Martino Valle Caudina avvia l’organizzazioneQuando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in mente un obiettivo chiaro: andare nei piccoli centri, nelle comunità locali,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Martino V.C. in lutto: l'ultimo addio a Guido Catilino, giovane di 19 anni; Muore a 19 anni, Cervinara e San Martino a lutto: addio al giovane Guido; Diciottenne schiacciato e ucciso dalla sua auto nel Beneventano; Benevento, 18enne travolto e ucciso dalla propria auto: aveva dimenticato di inserire il freno a mano. Meteo San Martino Valle Caudina Venerdì 15Meteo San Martino Valle Caudina Venerdì 15, previsioni del tempo per San Martino Valle Caudina, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua ... ilmeteo.it Chi è Guido Catilino, morto a 18 anni schiacciato dalla sua Fiat 500 L a Perrillo: lo studente di San Martino Valle Caudina travolto prima della maturitàUna mattina qualunque, una strada in salita, un’auto che all’improvviso si muove. È finita così, in pochi istanti, la vita di Guido Catilino, ragazzo di 18 anni di San Martino Valle Caudina, morto mer ... alphabetcity.it La Polizia Locale ferma un mezzo pesante proveniente da Matera: sanzioni per 1.700 euro e obbligo di ripristino per il sistema alterato. #ValleCaudina #Irpinia #Sannio #Campania #Cronaca x.com Isola pedonale di viale San Martino, pavimentazione completata anche lato monte VIDEO reddit