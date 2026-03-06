Orgoglio in movimento a San Martino Valle Caudina l' Irpinia Pride

A San Martino Valle Caudina si è svolto l'Irpinia Pride, un evento che ha coinvolto diverse persone provenienti dalla regione. L'iniziativa ha avuto come obiettivo principale il coinvolgimento delle comunità locali e dei piccoli centri dell’Irpinia, con l’intento di creare uno spazio di rappresentanza e visibilità per le persone LGBTQIA+. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti.

Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride "Irpinia Pride" avevamo in mente un obiettivo chiaro: andare nei piccoli centri, nelle comunità locali, nei paesi dell'Irpinia, perché nessun ragazzo o ragazza, nessuna persona, di qualunque età che faccia parte della comunità LGBTQIA+ debba sentirsi sola o invisibile. "Irpinia Pride in progress" nasce proprio da questa idea: portare il Pride nei luoghi dove spesso i diritti sembrano più lontani e dove, troppo spesso, il silenzio prende il posto del confronto. Vogliamo attraversare i paesi dell'Irpinia, incontrare le persone, aprire spazi di dialogo, costruire comunità.