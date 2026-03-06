Irpinia pride | San Martino Valle Caudina avvia l’organizzazione

A San Martino Valle Caudina si sta organizzando l’Irpinia Pride, un evento che mira a celebrare e promuovere l’identità locale. La comunità si sta muovendo per mettere a punto i dettagli dell’organizzazione, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio. L’obiettivo è creare un momento di confronto e di condivisione, con un’attenzione particolare alla rappresentanza della diversità.

Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in mente un obiettivo chiaro: andare nei piccoli centri, nelle comunità locali, nei paesi dell’Irpinia, perché nessun ragazzo o ragazza, nessuna persona, di qualunque età che faccia parte della comunità LGBTQIA+ debba sentirsi sola o invisibile. “Irpinia Pride in progress” nasce proprio da questa idea: portare il Pride nei luoghi dove spesso i diritti sembrano più lontani e dove, troppo spesso, il silenzio prende il posto del confronto. Vogliamo attraversare i paesi dell’Irpinia, incontrare le persone, aprire spazi di dialogo, costruire comunità. Perché anche nei territori interni, nelle aree considerate “periferiche”, esistono storie, identità e vite che meritano rispetto, ascolto e diritti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpinia pride: San Martino Valle Caudina avvia l’organizzazione Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... San Martino Valle Caudina: giovane arrestato per droga e armi clandestineAl fine di contrastare l’odioso reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede sempre più spesso coinvolti...