Dopo i danni dell' alluvione del 2024 il paese riabbraccia il ponte di via Barichella

Oggi, 9 maggio, nel comune di San Martino di Lupari si è svolta la cerimonia ufficiale di riapertura del nuovo ponte di via Barichella, danneggiato dall’alluvione del 2024. Alla manifestazione erano presenti rappresentanti dell’amministrazione e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione di una delle infrastrutture più attese dopo i danni subiti. La riapertura segna il ripristino di un collegamento fondamentale per il territorio.

Il nuovo ponte di Via Barichella è tornato a unire il territorio di San Martino di Lupari. Con una partecipata cerimonia inaugurale svoltasi nella mattinata di oggi, 9 maggio, l’amministrazione comunale ha ufficialmente riaperto alla viabilità una delle infrastrutture più attese dalla comunità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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