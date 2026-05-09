A San Giustino, il comune segnala un aumento di danni causati da vandali lungo le strade. Diversi cittadini hanno segnalato di aver subito atti di vandalismo senza che siano stati assunti provvedimenti o responsabilità da parte di chi ha causato i danni. La situazione ha portato l'amministrazione a fare una stima dei costi necessari per le riparazioni e a evidenziare la presenza di comportamenti dannosi nella zona.

Un proverbio recita: "Chi rompe paga.", ma è sempre così? A San Giustino il comune fa la conta dei danni che, svariati utenti della strada, hanno via via provocato senza però assumersi le debite responsabilità. Le immagini restituiscono segni di degrado: un segnale stradale divelto, un lampione piegato, un muretto rovinato. Sono solo alcuni degli episodi accaduti negli ultimi mesi tanto che è lo stesso ente a lanciare un appello al buon senso civico. "Adesso basta! Il costo, sia in termini di attività amministrativa che di risorse finanziarie di questi interventi, sta diventando gravoso". La posizione nasce dall’incremento di incidenti stradali senza responsabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giustino si difende: "Troppi vandali lungo le nostre strade"

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