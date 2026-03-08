Incendio auto a San Giustino | vigili bloccano le fiamme in 13 gradi

Questa sera a San Giustino Valdarno, frazione di Loro Ciuffenna, un’auto è bruciata, causando preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a spegnere le fiamme, nonostante la temperatura di circa 13 gradi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. La situazione è stata rapidamente sotto controllo.

Un'auto in fiamme ha scatenato un momento di allarme questa sera a San Giustino Valdarno, frazione del comune di Loro Ciuffenna. L'incendio si è sviluppato rapidamente nel parcheggio della pizzeria situata in via Giuseppe Verdi, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. La squadra operativa proveniente dal distaccamento di Montevarchi è giunta sul posto per sedare le fiamme che avevano già avvolto completamente il veicolo in sosta. Intervento rapido e messa in sicurezza dell'area. I vigili hanno agito con decisione per isolare la zona e prevenire il propagarsi delle fiamme verso altre strutture o mezzi parcheggiati nelle vicinanze.