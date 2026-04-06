Durante i controlli lungo le vie frequentate dalla movida, due giovani di 16 e 17 anni non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le procedure di denuncia nei loro confronti. L’episodio si è verificato in un’area abitualmente frequentata da giovani e ragazzi nelle ore serali. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani di 16 e 17 anni che non si sono fermati all’alt dei carabinieri sono sati denunciati. I due erano in sella ad uno scooter quando lungo le strade del centro cittadino a Napoli una pattuglia dei carabinieri impegnata nei controlli per la movida sicura ha intimato l’alt ma i due hanno proseguito la corsa. Comunque sono stati raggiunti, identificati e denunciati. Nell’ambito della stessa operazione di controllo i carabinieri hanno denunciato anche due persone sorpresi reiteratamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Entrambi erano già sottoposti a Divieto di accesso alle aree urbane. Durante le operazioni sono state identificate complessivamente 137 persone e sono stati controllati 55 veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli lungo le strade della movida: non si fermano all’alt, denunciati

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