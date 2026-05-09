San Casciano conquista l’America I bronzi approdano a San Francisco

I bronzi provenienti da San Casciano sono stati trasferiti a San Francisco, negli Stati Uniti, dopo essere stati recuperati in un santuario locale. Si tratta di tre ex voto realizzati in bronzo, che sono stati recentemente scoperti durante lavori di scavo. La loro esportazione ha suscitato attenzione tra gli esperti e le autorità, che hanno seguito le procedure di trasferimento e conservazione previste dalla normativa vigente.

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I bronzi di San Casciano conquistano gli Stati Uniti. Tre preziosi ex voto rinvenuti nel santuario termale del Bagno Grande sono infatti approdati a San Francisco per prendere parte alla grande mostra internazionale “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, inaugurata il 2 maggio 2026 e aperta al pubblico fino al 20 settembre al De Young Museum, all’interno del complesso del Legion of Honor. L’esposizione, considerata la più ampia rassegna dedicata alla civiltà etrusca mai organizzata fuori dall’Italia, riunisce oltre 150 opere provenienti da 29 musei internazionali e celebra una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi decenni: quella dei bronzi etrusco-romani emersi dal fango del santuario del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Casciano conquista l’America. I bronzi approdano a San Francisco ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate ’Gli dei ritornano’ a San Casciano. Una nuova casa per i BronziEntro il 2026, i bronzi di San Casciano dei Bagni, dopo il loro lungo viaggio in Europa, torneranno permanentemente nel loro paese di origine, in un... Piacenza conquista San Francisco: il Fegato Etrusco protagonista al Legion of Honor MuseumUn’inaugurazione di straordinario rilievo, in uno dei musei più prestigiosi degli Stati Uniti, per una delle mostre più importanti al mondo dedicate... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: San Casciano conquista l’America. I bronzi approdano a San Francisco; Centritalia News Informazione Quotidiana; VolleY SERIE B2 L’Ambra Cavallini inciampa a Firenze Match equilibrato ma non bello. Bronzi di San Casciano alla conquista degli Usa(di Alessandra Baldini) Dopo aver conquistato Berlino e dopo una tappa da dicembre a marzo ad Aquileia, i bronzi di San Casciano dei Bagni si preparano a volare negli Usa. The Etruscans: From the ... ansa.it PER LA FESTA DELLA MAMMA FRA VIAGGI E... CORSI DI CUCINA Per la festa della mamma Oceanya Viaggi, con agenzie anche a San Casciano e Tavarnelle, ha pensato a un regalo davvero speciale... gazzettinodelchianti.it x.com