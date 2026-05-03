Piacenza conquista San Francisco | il Fegato Etrusco protagonista al Legion of Honor Museum
A Piacenza si è tenuta un’inaugurazione significativa presso il Legion of Honor Museum di San Francisco, uno dei principali musei negli Stati Uniti. La manifestazione ha segnato l’apertura di una mostra dedicata alla civiltà etrusca, con un focus particolare sul Fegato Etrusco, uno dei reperti più noti e studiati. L’evento ha attirato numerosi visitatori e curatori da tutto il mondo, confermando l’interesse internazionale per questa esposizione.
Un’inaugurazione di straordinario rilievo, in uno dei musei più prestigiosi degli Stati Uniti, per una delle mostre più importanti al mondo dedicate alla civiltà etrusca. E Piacenza era presente da protagonista assoluta, con la sindaca Katia Tarasconi che è stata chiamata a intervenire (in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Piacenza protagonista a San Francisco: il Fegato etrusco conquista la scena internazionale
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