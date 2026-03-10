’Gli dei ritornano’ a San Casciano Una nuova casa per i Bronzi

A San Casciano dei Bagni, entro il 2026, sarà inaugurato un nuovo museo dedicato ai Bronzi, che torneranno nella loro città di origine dopo un lungo viaggio in Europa. Il complesso sarà ospitato nel palazzo seicentesco dell’Arcipretura e ospiterà anche un hub di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena. La struttura sarà aperta al pubblico e fungerà da sede permanente per i reperti.

Entro il 2026, i bronzi di San Casciano dei Bagni, dopo il loro lungo viaggio in Europa, torneranno permanentemente nel loro paese di origine, in un nuovo museo situato nel Palazzo seicentesco dell'Arcipretura, insieme all'hub di ricerca dell'Università per Stranieri di Siena. Questo progetto è stato finanziato per 4,5 milioni di euro dal fondo Grandi Progetti Culturali del Ministero della Cultura. Per avere più informazioni abbiamo intervistato l'assessora con delega all' istruzione, coesione sociale e sanità di San Casciano dei Bagni, Alessia Picchieri. Perché è stato scelto proprio il Palazzo dell'Arcipretura? "È stato scelto questo Palazzo perché si tratta di un edificio ampio, di rilevanza storica e idoneo ai fini espositivi.