SaMoTer parla sempre più straniero e chiude con un trionfo di partecipazione

La 32ª edizione di Samoter si è conclusa oggi a Veronafiere, con una partecipazione record di visitatori provenienti da diversi paesi. La manifestazione, dedicata alle macchine per costruzioni, si tiene ogni tre anni e quest'anno ha visto un aumento del pubblico internazionale rispetto alle edizioni precedenti. L'evento ha raccolto espositori e professionisti del settore in un contesto di incontri e presentazioni di novità tecniche.

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Si è conclusa oggi, 9 maggio, a Veronafiere la 32esima edizione di Samoter, il salone internazionale triennale dedicato alle macchine per costruzioni. La rassegna ha registrato il passaggio di 42mila operatori professionali provenienti da 78 nazioni differenti, concentrati in quattro giornate di.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate I delta fluviali sprofondano sempre più rapidamente, lo dice uno studio Usa con partecipazione italianadi Salvatore Vicedomini Sul nostro pianeta i delta fluviali, che costituiscono meno dell’1% della superficie terrestre e ospitano quasi 600 milioni... Concorso Piero Breveglieri, partecipazione più alta di sempreHa visto una delle partecipazioni più alte di sempre la sesta edizione del concorso letterario alla memoria di Piero Breveglieri, organizzato dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SaMoTer 2026, giro di boa a Verona: riflettori su Europa, carriera e miniere del futuro; SaMoTer 2026: a Verona il futuro delle macchine da cantiere; SaMoTer 2026: a Verona debutta il cantiere del futuro; A Verona in corso Samoter, il salone delle macchine per costruzioni. A Verona in corso Samoter, il salone delle macchine per costruzioniNei sei padiglioni della fiera esposti escavatori, gru e ruspe prodotti da 526 aziende provenienti da 22 Paesi ... rainews.it Samoter 2026 accende i motori, a Veronafiere in mostra la forza del settore construction con 526 espositori e top buyer invitati da 23 nazioniAi blocchi di partenza la 32ª edizione di SaMoTer. Dal 6 al 9 maggio 2026, il Salone internazionale triennale delle macchine per costruzioni ritorna ... pneusnews.it