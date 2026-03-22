La sesta edizione del concorso letterario dedicato a Piero Breveglieri ha registrato il numero più alto di partecipanti di sempre. Organizzato dalla famiglia del ragazzo di Bondenese, l’evento si concentra sul tema delle stagioni e ha attirato un vasto pubblico di autori provenienti da diverse zone. La partecipazione significativa testimonia l’interesse crescente per questa iniziativa.

Ha visto una delle partecipazioni più alte di sempre la sesta edizione del concorso letterario alla memoria di Piero Breveglieri, organizzato dalla famiglia del ragazzo bondenese e incentrato sulle stagioni. Ad aggiudicarsi il primo posto al concorso, e quindi a ricevere il premio dalla famiglia Breveglieri, sono stati Luca Ruggio, Matilde Strazzolini, Hawa Hussain e Stefano Gamberini, rispettivamente per le categorie bambini, ragazzi, giovani e adulti. "Congratulazioni ai vincitori e ai partecipanti – ha detto il sindaco, Simone Saletti, durante la cerimonia di premiazione – e tanti complimenti alla famiglia Breveglieri, che con grande intraprendenza sta portando avanti il ricordo di Piero e il suo spirito di solidarietà verso gli altri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concorso Piero Breveglieri, partecipazione più alta di sempre

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