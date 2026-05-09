Salvini e Tajani hanno un nemico in comune | Marina Berlusconi

Da quando il governo Meloni è al potere, gli scontri tra Salvini e Tajani sono frequenti. Tuttavia, recentemente si è assistito a una possibile convergenza di intenti tra i due politici, che potrebbero trovarsi a fronteggiare insieme un avversario interno alla maggioranza. Si tratta di Marina Berlusconi, che sta movimentando le dinamiche politiche interne attraverso alcune iniziative e prese di posizione.

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Da quando è in carica il governo Meloni se le danno di santa ragione. Ma stavolta Matteo Salvini e Antonio Tajani potrebbero dover giocare dalla "stessa parte del campo" e fronteggiare un avversario comune che agita la maggioranza: Marina Berlusconi. L'attivismo della presidente di Mondadori e.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incontro Tajani-Marina Berlusconi: i nodi ancora da sciogliere Lega, Salvini: “Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro”“Non so di nessun incontro tra l’ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le lodi di Marina Berlusconi a Meloni su deficit e politica estera. Non tifo pareggio. Le stoccate ai professionisti della discordia; Marina Berlusconi vede Zaia e il centrodestra trema; Marina Berlusconi incontra Zaia, scossa nel centrodestra: l’ex governatore nel radar di Forza Italia · LaC News24; Metti che Zaia bussi alla porta di Forza Italia, poi che se ne fanno di Tajani?. Zaia, Marina Berlusconi e quel pranzo che fa discutere. Salvini: «Lui fa ciò che vuole»VENEZIA - Luca Zaia a pranzo a casa di Marina Berlusconi per parlare di lavoro o di politica? Meglio, di un suo ingaggio per il centrodestra moderato, liberale, progressista? ilgazzettino.it Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberaliFaccia a faccia all’insaputa di Salvini a casa della presidente Fininvest. Si è parlato anche di progetti editoriali ... repubblica.it Conte al Corriere: “M5s fuori da un futuribile asse tra la FI di Marina Berlusconi e il Pd Una forza che voglia perseguire progetti progressisti non credo potrà mai stringere un’alleanza con Forza Italia, che ha promosso la scellerata riforma della giustizia”. @pol x.com