In Calabria arriva lo psicologo di base Occhiuto | Risposte concrete a bisogni sempre più diffusi

In Calabria, è stata approvata una delibera che introduce lo psicologo di base nelle strutture sanitarie regionali, affiancando i medici di medicina generale. La decisione è stata comunicata dal presidente della regione, che ha dichiarato come questa iniziativa offrirà risposte concrete a bisogni sempre più diffusi tra la popolazione. La figura dello psicologo di base si inserisce nel quadro delle misure volte a rafforzare il sistema sanitario regionale.

"La Calabria, con una specifica delibera approvata ieri sera dalla giunta, istituisce lo psicologo di base, che opererà all’interno delle strutture sanitarie regionali, accanto ai medici di medicina generale".Ad annunciare l'importane traguardo è il presidente della Regione Roberto Occhiuto che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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