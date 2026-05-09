Salute Fiorello gioca per la prevenzione con Tennis and Friends

In piazza del Popolo a Roma, si è svolta una tappa della manifestazione Tennis and Friends, con la partecipazione di Fiorello. L’artista è arrivato sul luogo per sostenere l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute. La manifestazione, giunta alla sua edizione speciale, ha attirato pubblico e appassionati di tennis, offrendo un’occasione di incontro e sensibilizzazione.

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Fiorello è arrivato in piazza del Popolo, a Roma, in occasione della special edition di Tennis and Friends. Anche quest’anno il progetto che mette insieme il mondo dello sport, e del tennis in particolare, con quello della prevenzione medica gratuita, fa tappa infatti nel pieno centro della capitale, dove in occasione degli Internazionali è stato allestito un campo da tennis. Proprio sulla terra battuta di piazza del Popolo, Fiorello si è esibito in alcuni scambi con Roberta Vinci, campionessa italiana. Presenti anche Luca Barbarossa e Max Gazzè, anche loro impegnati in una partita di beneficienza. Prima di giocare, lo showman ha ovviamente dato spettacolo e intrattenuto i tanti spettatori presenti, invitati ad eseguire gli screening gratuiti negli appositi laboratori allestiti in piazza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute, Fiorello gioca per la prevenzione con Tennis and Friends ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Salute, Fiorello gioca per la prevenzione con Tennis and Friends Notizie correlate Fiorello a Tennis & Friends: “Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma”(Adnkronos) – “La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il... Salute e prevenzione a La Sapienza con ASL Roma 1Cosa: Un’importante iniziativa di medicina preventiva promossa dalla ASL Roma 1 in stretta sinergia con l’Ateneo romano, che offre screening e... Panoramica sull’argomento Si parla di: Fiorello e Tennis & Friends: sport, risate e solidarietà al Messaggero. Salute, Fiorello gioca per la prevenzione con Tennis and Friends(LaPresse) Fiorello è arrivato in piazza del Popolo, a Roma, in occasione della special edition di Tennis and Friends. Anche quest’anno il progetto che mette insieme il mondo ... ilmattino.it Fiorello a Tennis & Friends: Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma(Adnkronos) - La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il migliore anticancro. Tante volte si dice, ‘vabbè f ... msn.com