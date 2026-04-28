A La Sapienza, la ASL Roma 1 ha avviato un'iniziativa dedicata alla prevenzione attraverso screening e vaccinazioni gratuite. L'evento coinvolge studenti, docenti e cittadini, offrendo servizi di medicina preventiva senza costi. La collaborazione tra l'ente sanitario e l'università mira a promuovere un'attenzione maggiore alla salute pubblica, coinvolgendo diverse aree della comunità locale in un'operazione di sensibilizzazione e prevenzione.

Cosa: Un’importante iniziativa di medicina preventiva promossa dalla ASL Roma 1 in stretta sinergia con l’Ateneo romano, che offre screening e vaccinazioni gratuite.. Dove e Quando: Presso i Propilei della Città Universitaria La Sapienza (Piazzale Aldo Moro, Roma). L’evento ha preso il via il 27 aprile 2026 e si articolerà in diversi appuntamenti fino a novembre, con orario continuato dalle 9:00 alle 18:00.. Perché: Per promuovere la cultura della salute abbattendo le barriere istituzionali, garantendo l’accesso immediato alle diagnosi precoci direttamente nei luoghi di formazione e aggregazione giovanile.. La tutela della salute pubblica esce dai confini tradizionali degli ospedali e degli ambulatori per incontrare i cittadini nei luoghi che vivono quotidianamente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Salute e prevenzione a La Sapienza con ASL Roma 1

Prevenzione dalla nascita all'età avanzata: cosa dicono gli esperti

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