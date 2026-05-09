Il nuovo viale Ceccarini sarà aperto al pubblico il 2 giugno, permettendo ai cittadini di passeggiare lungo questa strada rinnovata. Nel frattempo, nella piazzetta si sta scavando per portare l’acqua, con interventi ancora in corso. I lavori nel tratto che va dall’intersezione con viale Gramsci fino al gazebo centrale sono previsti terminare entro la fine di maggio, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale.

Per il 2 giugno si passeggerà nel nuovo viale Ceccarini. I lavori in corso nel tratto che va dall’intersezione con viale Gramsci fino al gazebo centrale termineranno entro il mese di maggio, assicurano dall’amministrazione comunale. Servirà invece maggiore pazienza per l’intervento in piazzetta del Faro. Il Comune ha infine trovato una quadra con i proprietari dei frustoli di terreno privati a ridosso delle attività e del condominio che si trova sulla piazzetta. I lavori nell’area saranno svolti in modo contestuale tra la parte privata e le pertinenze private. Stando alle tempistiche che arrivano dal municipio, l’intervento terminerà entro il mese di giugno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Salotto’ pronto il 2 giugno e in piazzetta si scava per portare l’acqua

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