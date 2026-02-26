La laguna si prepara a tornare luogo di incontro e vetrina per la narrativa internazionale. Dal 26 al 28 giugno i Giardini Chiusi di Orbetello si trasformeranno di nuovo in un salotto letterario, per la quinta edizione dell’ Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio promosso dall’assessorato al commercio, al turismo e alla cultura guidato da Maddalena Ottali, in collaborazione con l’agenzia Zigzag. Con la pubblicazione del bando, disponibile sul sito ufficiale del premio e su quello del Comune, si apre ufficialmente la nuova edizione della manifestazione. Il riconoscimento principale è destinato a un’autrice o a un autore italiano di narrativa già pubblicato all’estero, mentre un ’Tributo alla carriera’ sarà assegnato a una scrittrice o a uno scrittore straniero conosciuto e apprezzato in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Orbetello Book Prize’, torna il salotto letterario: pronto il bando

The Book si conferma il fenomeno letterario di NataleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Casa Sanremo. Il salotto letterario parla aretinoDue scrittrici toscane approdano al salotto culturale di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival di Sanremo.

Discussioni sull' argomento ’Orbetello Book Prize’, torna il salotto letterario: pronto il bando; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.

Torna l’Orbetello Book Prize. Weekend con i libri e gli autoriLa quarta edizione dell’Orbetello Book Prize torna ai Giardini Chiusi da venerdì a domenica. Il premio letterario curato dall’agenzia Zigzag e voluto dal Comune di Orbetello, si riprende il palco per ... lanazione.it

La laguna chiama il mondo: libri al centro, torna il Book Prize 2026Al via i lavori per la quinta edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast. Si terrà dal 26 al 28 giugno 2026 ai Giardini Chiusi di Orbetello, con il nuovo bando già online sul sito del ... corrieredimaremma.it

Ieri, domenica 22 febbraio, l'Oasi WWF Laguna di Orbetello ha ospitato una delegazione di partecipanti al Meeting Advocacy del WWF Internazionale che si è svolto a Roma. Il gruppo, accompagnato dal dott. Marco Galaverni, Direttore Oasi, Educazione, Attiv - facebook.com facebook