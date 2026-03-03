Nuovo viale Ceccarini pronto il progetto per piazzetta del Faro

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazzetta del Faro, un passaggio fondamentale nella trasformazione del centro di Riccione. Questa iniziativa fa parte dei lavori di rinnovo del viale Ceccarini, che con questa approvazione si avvicina alla fase conclusiva. La modifica riguarda principalmente gli aspetti architettonici e strutturali della piazzetta.

Nuovo viale Ceccarini, partiti i lavori del secondo lotto. Piazzetta del Faro: convocati i proprietari privatiEntra ufficialmente nel vivo la seconda fase della rigenerazione urbana del centro cittadino.

Permuta tra l’immobile di viale Martinelli e piazzetta del Faro, l'amministrazione: "Clima intimidatorio"L’amministrazione comunale di Riccione respinge con decisione “le ricostruzioni e le insinuazioni in merito alla permuta strategica tra l'immobile di...

Il cantiere del nuovo viale Ceccarini, la maggioranza: Riccione ha scelto il futuro, investimento strategicoOgni grande trasformazione comporta una fase di transizione e sarebbe stato semplice evitare i disagi immediati rinviando le scelte, ma restare fermi avrebbe significato condannare Riccione a un lent ... riminitoday.it

