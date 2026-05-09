Nella giornata di ieri, in via del Roveto a Salò, un furto si è verificato durante le ore diurne. I ladri hanno rotto una finestra e sono entrati nell’abitazione, portando via alcuni cimeli di famiglia che non sono stati ancora recuperati. La polizia sta indagando per capire come sia stato possibile commettere il colpo senza essere notati e quali siano gli oggetti sottratti, considerati irrecuperabili.

? Domande chiave Come ha fatto il ladro a non farsi notare in pieno giorno?. Quali oggetti irrecuperabili sono stati sottratti durante l'irruzione?. Chi è il malvivente ripreso dalle telecamere interne della casa?. Perché il colpevole ha scelto proprio quei cimeli invece di gioielli?.? In Breve Il ladro ha forzato la finestra del bagno in via del Roveto il 2 maggio.. Le telecamere interne hanno ripreso il volto del malvivente durante il colpo.. I filmati saranno consegnati ai carabinieri per l'identificazione del colpevole.. Il furto ha colpito cimeli storici della famiglia invece di beni monetari.. Il 2 maggio scorso a Salò un malvivente ha violato un’abitazione in via del Roveto durante le ore pomeridiane, sottraendo oggetti carichi di valore affettivo mentre i proprietari erano fuori casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salò, furto in pieno giorno: rubati cimeli di famiglia in via del Roveto

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Quindi finalmente ho visto il film del 1975, "Salò, o le 120 giornate di Sodoma". Considerato il film più controverso di tutti i tempi. Secondo me devo essere d'accordo. Il film è diviso in quattro segmenti, il che lo rende interessante e si svolge durante la Seconda reddit