Furto in pieno giorno a Novara

Questa mattina a Novara, intorno alle 11, una villetta situata nel quartiere di Veveri è stata oggetto di un furto mentre i proprietari erano assenti. I ladri sono entrati nell’abitazione e hanno portato via alcuni oggetti senza essere fermati. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso.

Stamattina, intorno alle 11, una villetta a Veveri è stata presa di mira da ladri mentre i proprietari erano fuori casa. Tornati dopo meno di mezz'ora, i residenti hanno scoperto che qualcuno si era introdotto nell'abitazione, portando via gioielli e contanti. Secondo alcune testimonianze, una Volkswagen di colore grigio è stata vista aggirarsi nei dintorni al momento del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza delle abitazioni vicine per cercare di risalire ai responsabili.