Comunali Zambrano | Rivolteremo Salerno come un calzino

Nella mattinata di oggi, un candidato sindaco dell’area moderata ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di concorrere alle prossime elezioni comunali di Salerno. Durante la presentazione, ha dichiarato di voler “rivoltare come un calzino” la città. La candidatura è stata comunicata in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su programmi o alleanze.

Tempo di lettura: 2 minuti Si pone l’obiettivo di “rivoltare come un calzino la città di Salerno “, Armando Zambrano, candidato sindaco dell’area moderata che questa mattina ha presentato alla città la sua candidatura a sindaco. L’ingegnere sarà sostenuto da movimenti civici e forze moderate, tra cui AzioneOltre, Base Popolare, Casa Riformista-Italia Viva, Noi di Centro, Forza Salerno, Ora!, Partito Liberal Democratico, Popolari e Moderati, movimento civico Ali per la città. “ La volontà di scendere in campo nasce dalla volontà di dare un contributo a questa città, cercando di mettere a disposizione dei miei concittadini l’esperienza e le competenze che ho avuto alla guida di organismi nazionali e internazionali”, ha spiegato Zambrano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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