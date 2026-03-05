Fossacesia Città dello Sport 2026 | il sindaco Di Giuseppantonio propone l' indirizzo sportivo all’istituto comprensivo Pollidori

Il sindaco di Fossacesia ha presentato all’istituto comprensivo “Pietro Donato Pollidori” l’idea di avviare un percorso a indirizzo sportivo nella scuola secondaria, nell’ambito delle iniziative di Fossacesia Città dello Sport 2026. La proposta è stata avanzata alla dirigente scolastica Rosanna D’Anversa, con l’obiettivo di integrare un’offerta formativa dedicata alle attività sportive.

Nell’ambito delle iniziative legate a Fossacesia Città dello Sport 2026, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha proposto alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Pietro Donato Pollidori”, Rosanna D’Anversa, l’attivazione di un percorso a indirizzo sportivo nella scuola secondaria di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

All'istituto comprensivo 9 anche l'indirizzo internazionale, previsto un open dayAll'istituto comprensivo Pescara 9 debutta l'indirizzo internazionale e sarà attivato dal prossimo anno scolastico.

Il sindaco di Fossacesia Di Giuseppantonio alla guida della commissione nazionale di Anci Inclusione e pace, famiglie, pari opportunitàIl presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, e il presidente del consiglio nazionale, Marco Fioravanti, hanno nominato Enrico Di Giuseppantonio,...

Altri aggiornamenti su Fossacesia Città.

Temi più discussi: Fossacesia Città dello Sport 2026, aperto l'avviso pubblico; Fossacesia Città dello Sport 2026: pubblicato il bando per costruire un anno di eventi; Fossacesia città dello Sport 2026: dal 2 marzo al via il bando; Fossacesia Città dello Sport 2026: aperto il bando per le associazioni.

Fossacesia Città dello Sport 2026, un anno dedicato allo sport, al benessereIl Comune di Fossacesia lancia ufficialmente il programma Fossacesia Città dello Sport 2026, un anno dedicato allo sport, al benessere, alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione attiv ... giornaledimontesilvano.com

Fossacesia Città dello Sport 2026: aperto il bando per le associazioniAperto il bando per eventi e attività sportive. Inclusione, turismo attivo e partecipazione delle associazioni ... abruzzonews.eu

Fossacesia Città dello Sport 2026 – Avviso Pubblico Il Comune di Fossacesia, nell’ambito del programma “Fossacesia Città dello Sport 2026”, promuove un anno dedicato a sport, benessere, valorizzazione del territorio e partecipazione attiva. Co - facebook.com facebook

Fossacesia Città dello Sport 2026: aperto il bando per le associazioni abruzzonews.eu/fossacesia-cit… x.com