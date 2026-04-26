Al via il 5° concorso musicale Note di classe dell’istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano

Il concorso musicale “Note di classe” organizzato dall’istituto comprensivo di Lanciano ha avuto inizio. Si tratta della quinta edizione dell’evento dedicato ai giovani studenti, provenienti da varie scuole del territorio nazionale, che si esibiscono in performance musicali. L’iniziativa mira a mettere in mostra le capacità degli giovani musicisti e coinvolge diverse scuole della zona. La manifestazione si svolge in diverse giornate presso l’istituto ospitante.

Un appuntamento culturale e formativo volto a valorizzare il talento musicale di giovani studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del territorio nazionale. L’istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano organizza la quinta edizione del concorso nazionale di musica “Note di classe”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano contro bullismo e cyberbullismoL’istituto comprensivo “Mario Bosco”, con il patrocinio del Comune di Lanciano, organizza lunedì 9 febbraio la “Manifestazione di sensibilizzazione... Leggi anche: "Ragazzi, siate note di Memoria". Il concorso musicale per i giovani Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Concorso Polizia Locale Comune Loano 2026 – 5 posti a tempo determinato; Al via a Treviso, con il premio a 200 studenti, le celebrazioni per l’ottavo centenario di san Francesco; Concorso dirigenti scolastici Provincia di Trento, prova scritta il 28 aprile: istruzioni, durata e griglia di valutazione; Ragazzi, siate note di Memoria. Il concorso musicale per i giovani. Al via il 5° concorso musicale Note di classe dell’istituto comprensivo Mario Bosco di LancianoI giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 25 anni, suddivisi in fasce d’età e categorie musicali, si esibiranno dal 27 al 29 aprile. Giovedì 30 il concerto finale con la premiazione dei vincitor ... chietitoday.it Rido assai. La nota dei lettori a questa notizia è cambiata in prima in quello che scrivevano in massa gli antiinteristi dicendo “non è vero era perché manipolava le partite dell’Inter”. E ora è cambiata con l’inesattezza su Inter-Verona. Le note dei lettori sono zer x.com Una riflessione critica sul dopoguerra e sulle pagine meno note della Resistenza astigiana, tra disillusione politica e l'eredità morale dei partigiani che scelsero di restare nell'ombra - facebook.com facebook