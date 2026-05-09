Salerno in lutto per la scomparsa di Bruno Fruscione stimato tecnico degli eventi cittadini
A Salerno si piange la scomparsa di Bruno Fruscione, un noto tecnico degli eventi cittadini. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando tristezza tra amici e conoscenti. Fruscione aveva 71 anni e si trovava a San Mango Piemonte al momento del decesso. La sua scomparsa ha suscitato un grande cordoglio tra la comunità locale.
Dolore e commozione a Salerno per la morte di Bruno Fruscione, deceduto all’età di 71 anni a San Mango Piemonte. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in città, suscitando profondo cordoglio soprattutto tra i residenti del centro storico, dove era conosciuto e apprezzato da.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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