Salerno in lutto per la scomparsa di Bruno Fruscione stimato tecnico degli eventi cittadini

A Salerno si piange la scomparsa di Bruno Fruscione, un noto tecnico degli eventi cittadini. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando tristezza tra amici e conoscenti. Fruscione aveva 71 anni e si trovava a San Mango Piemonte al momento del decesso. La sua scomparsa ha suscitato un grande cordoglio tra la comunità locale.

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