Lutto a Salerno per la scomparsa di Eugenio Ciancimino il giornalista gentiluomo

A Salerno si piange la scomparsa di Eugenio Ciancimino, giornalista di 89 anni conosciuto e rispettato sia in città che a livello regionale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua lunga carriera e il suo modo di fare giornalismo. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto nel mondo dell'informazione locale.

Lutto nel giornalismo salernitano per la scomparsa di Eugenio Ciancimino, 89 anni, molto stimato in città ma anche sul territorio regionale. Aveva iniziato la carriera a Palermo come cronista regionale. Alla fine degli anni Sessanta era diventato capo ufficio stampa della compagnia aerea Ati e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Mimmo Liguori giornalista gentiluomo d’altri tempi Leggi anche: Addio a Mimmo Liguoro giornalista gentiluomo d’altri tempi